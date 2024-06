„Krone“ holt besondere Menschen vor den Vorhang

So nominieren Sie Ihren Herzensmenschen

Sie merken schon: Herzensmenschen können ganz unterschiedlich aussehen, zeichnen sich aber alle durch ihr Engagement für ihre Mitmenschen aus! Wenn Sie gerade selbst an eine Person oder einen Verein gedacht haben, die sich problemlos in diese Reihe an Herzensmenschen einfügen könnten, dann nominieren Sie diese Menschen samt ausführlicher Begründung für die „Krone“-Herzensmenschaktion! Das geht entweder online, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Post an die Redaktion, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt.