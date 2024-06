Säugling platzte bei Hustenanfall Gefäß im Kopf

Drei Kinder mit Keuchhusten schwebten im Kepler Uniklinikum in Linz in Lebensgefahr. „Der Anstieg ist dramatisch“, warnt Oberärztin Ariane Biebl vor immer mehr Fällen. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 1586 Infektionen gemeldet, 1990 waren es noch 76 gewesen. Welche Ursachen die Zunahme hat und wie sie gestoppt werden kann.