„Keine Materialschlacht“ vor der Nationalratswahl

Eines der Kernthemen ist Asyl: „Wir haben uns als SPÖ dazu entschieden, mit dem Asyl-Masterplan ein umsetzbares Papier in den Mittelpunkt rücken, das auf die wesentlichsten Fragen eingeht.“ Am Samstag wurde dieser Masterplan – eine Neuauflage des 2018 von Kaiser und Parteikollege Hans Peter Doskozil erarbeiteten Migrationspapiers – präsentiert. Seit 24 Jahren hätten ÖVP und FPÖ die Ministerzuständigkeit für Inneres, also auch Asyl, innegehabt – bislang hätte dies kein brauchbares Konzept ergeben, so Kaiser.