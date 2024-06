Seit 20 Jahren fest im Bürgermeister-Sessel

„Heute erwartet jeder sofort eine Antwort“

Verändert hat sich in den zwei Jahrzehnten freilich einiges. „Früher hatte ich viele Ordner am Tisch, man hatte noch Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Heutzutage wartet jeder sofort auf eine Rückmeldung, sei es per Mail oder per WhatsApp“, so der Bürgermeister. Generell habe sich die „Schlagzahl“ erhöht, die Zahl der Termine sei deutlich angestiegen., auf den auch noch reichlich Herausforderungen warten. „Etwa die demographische Entwicklung mit den vielen Pensionierungen auch im Rathaus oder die wirtschaftliche Abhängigkeit von China und dem digitalen Wandel mit Folgen für den lokalen Handel.“