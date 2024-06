Stadt vergrößert das Public Viewing im Nonntal

Bestes Fußballwetter wird am Dienstag erwartet, wenn Österreich bei der EM auf die Niederlande trifft. 27 Grad und geringe Regenwahrscheinlichkeit sagt der Wetterbericht voraus. Aufgrund des großen Andrangs an den ersten beiden Spieltagen von Baumgartner, Seiwald und Co. arbeitet die Stadt Salzburg an einer Vergrößerung der Fanzone. 1800 Fans sollen dann Platz haben, wenn der Einzug der Nationalelf fixiert werden soll. Die Stadt empfiehlt dringend, zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis anzureisen.