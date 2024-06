Vier Mal Vizestaatsmeister für Privatbrauerei Gols

„Wir sind stolz darauf, dass wir in den für den österreichischen Markt wichtigsten Kategorien Vize-Staatsmeister geworden sind“, freut sich Chef Markus Sautner. Diese Kategorien wären Österreichisches Märzen mit dem Golser Premium, Kreativbiere mit dem Golser Kästensud (ein Maronibier aus Edelkastanien aus dem Mittelburgenland), Leichte Lagerbiere und Münchner Helle mit Golser Helles und Weizen- und Roggenbiere sowie Weizenböcke mit dem Golser Bio Weißbier. Lob gab es auch für seinen Braumeister Johannes Kugler, der mit von der Partie war. „Ihm ist es zu verdanken, dass wir kontinuierlich so hohe Qualität haben“, so Sautner. Na denn: Gratulation und Prost!