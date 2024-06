Fahndung nach erst 14-jährigem Räuber

Mit zwei rumänischen Komplizen (14, 19) soll er in der Nacht zum Samstag um 21.15 Uhr in seiner Heimatstadt in einer Unterführung ein Teenager-Quartett überfallen haben. Dabei soll vor allem ein 15-Jähriger aus Windhaag bei Perg mit dem Umbringen bedroht worden sein, falls dieser kein Geld rausrücke. Die Opfer übergaben jeweils 10 Euro. Dann flohen die amtsbekannten Räuber, die übrigens nur das Mädchen (15), das auch mit den Opfern unterwegs war, in Ruhe gelassen hatten: „Sie ist eine Frau“, soll der Räuber „nobel“ begründet haben. Noch sind die Ganoven auf der Flucht.