Black-Out in Kroatien sorgte für stromlose Reise

Internationale Störung

Durch eine internationale Störung waren am Freitag große Teile Kroatiens, Montenegros, Bosniens und Serbiens ohne Strom. „Unsere Wasserreserven waren schon etwas knapp. Wir wollten zum Supermarkt, doch alles war zu. Auch die Tankstellen waren geschlossen. Die Einheimischen haben uns erzählt, dass es etwas völlig Neues sei, dass der Strom in vier Ländern gleichzeitig weg ist“, schildert Parzer am Tag danach, als sich die Gruppe bereits am geplanten Rückweg befand.