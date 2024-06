Schottischer Whisky aus den blau-gelben „Lowlands“

An einem nebelig-mystischen Herbsttag im Jahr 1999 hatte Roland Schauer mit seinen Freunden Christian Friesenegger und Rainer Plamauer erstmals unentwegt kostend nach der optimalen Malzmischung gesucht. Dieses „Highlands and Islands“-Destillier-Experiment gipfelte in einer maßgeschneiderten Brennerei mit einem technisch ausgereiftem Mash Tun und maßgeschneiderten Pot Still. Der hochwertige Whisky aus Würmla wurde seither mit Goldmedaillen unter anderem auf der „Destillata“ gekrönt. „Wir brennen unseren Single Malt mit aller Sorgfalt“, versichert Roland Schauer.