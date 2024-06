Ein gutes Tröpferl Wagram aus uralten Weinrieden

Traditionsbewusstsein und Naturverbundenheit

Sein berührendes Credo zwischen Riede, Fass und Keller: „Der Weinbau ist in unserer Familie seit Generationen verankert. Dennoch bedeutet die Arbeit an den Trauben mehr als nur gute alte Tradition, sondern sie vereint meine Liebe und Verbundenheit zur Natur mit der Freude am Genießen!“