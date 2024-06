Wenn ein Gastspiel schließlich endet…

Eindrucksvolle Liste an „Erledigungen“

Er kann auf eine eindrucksvolle Liste an „Erledigungen“ zurückblicken. Unter ihm wurden in etwa die Dreifaligkeitssäule fertig gestellt und die Kreuzkapelle der Bergkirche renoviert. „Restaurierung war permanent Thema“, so Wessely. Außerdem wurden Aufbahrungshalle und Jugendtraum neu gestaltet und der Kirchenturm und die Gestaltung des Pfarrhofvorplatzes in Kleinhöflein in Angriff genommen.