„Sind bereit für die Revanche gegen Österreich“

„Pfostenbruch“ nennt sich ein Format in Berlin, bei dem der sportliche Aspekt des Public Viewings mit kabarettistischen Elementen vereint wird. An den Matchtagen stehen die teilnehmenden Nationen im Fokus und es wird beim gemeinsamen Schauen der Spiele auch so manche Spitze verteilt. Natürlich haben unsere deutschen Nachbarn auch ihre Freude mit Österreicher-Witzen, wie „Sportkrone“ im Gespräch mit dem künstlerischen Leiter, Kabarettist Frank Lüdecke, in Erfahrung gebracht hat.