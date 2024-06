Slowakeis Milan Skriniar: „Das ist eine Schande“

Milan Skriniar (Slowakei-Kapitän):

„Die erste Halbzeit war in Ordnung von unserer Seite, aber wir können nicht spielen, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Wir haben die Anweisungen nicht befolgt, wir haben unserem Gegner erlaubt, das Spiel zu drehen. So eine Chance nach der Führung in der ersten Halbzeit auszulassen, ist eine Schande, aber wir müssen unsere Köpfe hochhalten. Wir müssen die Dinge ansprechen, wo wir nicht gut waren – besonders in der zweiten Halbzeit -, und besser werden.“