Die heißesten Promi-Trends des Sommers

Sexy Dekolletés kommen nie aus der Mode – das weiß auch Heidi Klum. Die 51-Jährige weiß deshalb auch genau, wie man seine Vorzüge perfekt in Szene setzen kann. In Cannes präsentierte sich die Model-Beauty daher auch in einem Traumkleid in Weiß, das obenrum für einen wahren Wow-Effekt sorgte.