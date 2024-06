Der Hingucker-Haarschnitt der 90er ist wieder da

Wie stylt man den lässigen Haarschnitt?

Um den üppigen Midi-Schnitt in Form zu bringen, sollte man vor allem auf Volumenschaumfestiger und Texturspray setzen. Den Schaumfestiger in das feuchte Haar einkneten und über Kopf föhnen. Das Spray hilft anschließend, dem Haar mehr Textur und eine griffigere Struktur zu geben. Für einen lässigen Look kann man das Haar mit den Fingern zerzausen und mit einem Lockenstab in sanfte Wellen legen. Fertig!