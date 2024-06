Ex-Partnerin: So brutal veprügelte mich Boateng!

Als der damalige Bayern-Star wiederkam, hatte Sherin S. ihrer Bekannten auch von einer ehemaligen Affäre Boatengs erzählt, ihr Fotos gezeigt. Was der Fußball-Profi laut seiner Ex-Partnerin noch wütender gemacht hatte. „Er nahm eine an einem Ständer befestigte Kerze, warf in meine Richtung“, behauptet Sherin S. Und weiter: „Scherben trafen mich, ich blutete am Finger. Er schrie weiter, dass ich ihn provozieren würde. Meine Freundin versuchte, ihn zu beruhigen. Er nahm eine Kühltasche, warf die nach mir, traf mich am Nacken, am Oberkörper – ich weinte. Auch Vanessa weinte . . .“ Danach erzählte die Zeugin: „Er ging in den Bungalow. Wir sind dann an dem bei meinen Kindern vorbei, blieben dort. Ich wusste, dass noch ein Angriff käme, denn ich kenne ihn aus der Vergangenheit . . . “ Wobei es wirklich noch zu einem Aufeinandertreffen gekommen sein soll. „Vorm Bungalow meinte er, ,du Schlampe, hast es wieder geschafft, den Urlaub zu versauen´“, erklärt sie. Und: „Er spuckte mir ins Gesicht, hat mir mit beiden Händen ins Gesicht geschlagen, er riss mich an den Haaren, zog meinen Kopf nach vor und biss mich in den Oberkopf . . . Er boxte mich später mehrfach in den Rücken und einmal wirklich stark in die Flanke. Da hab ich laut geschrien. Vanessa versuchte ihn abzuhalten. Doch er spuckte mich nochmals an . . . “