Illegale Müll-Transporte im Visier der Fahnder

„Drei Tage haben wir mit Experten aus dem Umweltministerium und Kollegen des Landeskriminalamtes an den Grenzübergangsstellen Arnoldstein und Karawankentunnel Schwerpunktkontrollen im Sinne des Abfallwirtschafts- und Gefahrgutbeförderungsgesetzes durchgeführt. In diesem Umfang passiert dies einmal im Jahr. Aber derartige Kontrollen gehören an sich ohnehin zu unserem Alltag“, so Einsatzleiter Christian Schütz von der Landesverkehrsabteilung zur „Krone“.