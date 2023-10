Postler hortete 4000 Briefe und muss vor Gericht

Dabei geht es beim Prozess nur um die strafrechtlich relevanten Behörden-Briefe. Der Mann hat nämlich, wie bereits im April berichtet, mehr als 4000 Sendungen nicht den Empfängern überbracht. Stattdessen hat er die Briefe gehortet: in seinem eigenen Spind in der Flachgauer Zustellbasis, im eigenen Pkw und auch in der eigenen Wohnung. Das hatte damals für ihn und für die Post Konsequenzen: Der Mann verlor nach mehr als zehn Jahren Tätigkeit umgehend seinen Job als Briefträger. Zudem musste sich die Post AG bei mehreren Haushalten - vor allem in Eugendorf - entschuldigen. Bevor das Ganze ans Licht kam, hatte es über mehrere Monate hinweg etliche Beschwerden über nicht erfolgte Briefzustellungen gegeben. Neben Eugendorf waren auch die Gemeinden Seekirchen und Mattsee betroffen.