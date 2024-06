Abkühlung für Vierbeiner zu den „Hundstagen“

Während manche die heißen Sommertage im kühlen Nass verbringen, vergnügen sich anderen wiederum im angenehm temperierten Einkaufszentrum. Damit der ein oder andere Vierbeiner während des Shoppingtrips von Frauchen oder Herrchen nicht im brütend heißen Auto ausharren muss, startet Tierschutz Austria in Zusammenarbeit mit der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf die Initiative „Dog Zone: Outdoor statt Auto“ – und das bereits das sechste Jahr in Folge.