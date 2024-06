Polizei und Feuerwehr befreien Hund aus Auto

Bei sommerlichen 29 Grad schlugen Passanten am Samstag in Ebreichsdorf im Bezirk Baden Alarm, weil sie einen Hund in einem abgestellten Fahrzeug vor dem Parkplatz eines Einkaufszentrums wahrnahmen. Immerhin die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrertür des Pkw waren leicht geöffnet. Trotzdem machte der Vierbeiner einen beeinträchtigten Eindruck. Die besorgten Passanten machten sich auf die Suche nach dem Lenker – leider erfolglos. Schließlich alarmierten sie die Polizei, die auch die Feuerwehr um Unterstützung bat.