Unter schroffen Felsen ins Fürstentum

Startpunkt für die abwechslungsreiche Rundtour über die Landesgrenze ist bei der Kirche St. Corneli in Tosters. Die Ursprünge dieses denkmalgeschützten Gebäudes dürften bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Interessant ist, dass die Anlage auch ein besonderes Naturdenkmal beherbergt: An der nördlichen Friedhofsmauer steht die „Tausendjährige Eibe“, die als ältester Baum Vorarlbergs und wohl auch als einer der ältesten österreichweit gilt. Der Baum weist im unteren Bereich einen Umfang von mehr als fünf Metern auf, was auf sein hohes Alter schließen lässt. Zahlreiche Pilger, die in der Hoffnung auf Heilung und Wunder im Laufe der Jahrhunderte Rinde abschabten sowie ein Blitzschlag hatten der Eibe allerdings großen Schaden zugefügt. Eine „Sanierung“ des Baumes Anfang der 1990er-Jahre stellte sicher, dass dieser weiterhin überdauern kann.