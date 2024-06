Austrian World Summit: Hilft das Event der Umwelt?

Arnold Schwarzenegger eröffnete am Donnerstag den achten Austrian World Summit in Wien mit einem leidenschaftlichen Appell für Klimaschutz. „Be Useful: Tools for a Healthy Planet“ lautet das Motto. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte die Dringlichkeit von Veränderungen angesichts häufiger Naturkatastrophen. Doch können solche Events wirklich einen Unterschied machen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!