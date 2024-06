Sainz über Zukunft: „Könnte morgen unterschreiben“

Als Top-Kandidaten um die Dienste Sainz‘ gelten aktuell Williams und Sauber/Audi. Durch den Abschied von Esteban Ocon wird allerdings auch bei Alpine ein Cockpit frei. Bevor er irgendwo unterschreibt, will der dreifache GP-Sieger den Fokus jedoch vorerst auf das sportliche Geschehen lenken. Am Wochenende steht mit dem Grand Prix von Spanien am Circuit de Barcelona-Catalunya immerhin das Heimrennen am Programm.