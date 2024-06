50.000 Kunden fahren auf Anrufsammeltaxi ab

Ab 1. Juli werden die Bedienzeiten von derzeit Montag bis Freitag auf Samstag und Sonntag ausgeweitet. „Der neu aufgenommene Bezirk Mattersburg startet sofort mit Bedienzeiten von Montag bis Sonntag“, schickt der Landesrat voraus. Bis Ende dieses Jahres beziehungsweise Anfang 2025 soll das BAST ebenso in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See den Betrieb aufnehmen.