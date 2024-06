Polizei findet nach Unfall Leiche auf Rücksitz

Ein Unfall auf der Autobahn 81 in Deutschland hat am Tag darauf Grausames ans Tageslicht gebracht: Die Leiche auf der Rückbank des Unfallfahrzeugs ist eine 30 Jahre alte Frau, die laut Ermittlungen vorsätzlich und nicht durch den Verkehrsunfall getötet wurde. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 36-jährigen Fahrer – ihren Ehemann. Er selbst ist bei dem Unfall verletzt worden, aber nicht mehr in Lebensgefahr.