Wohin, wenn Blase drückt? WC-Problem am Wörthersee

Besonders in der Sommersaison wimmelt es in der Wörthersee-Gemeinde von Besuchern – auch Bushaltestellen, der Marietta-Parkplatz und der 2016 gebaute Kinderspielplatz im Kurpark sorgen zusätzlich für Frequenz! Dass es in Velden allerdings lediglich zwei öffentliche Toiletten gibt, sorgt regelmäßig für Unverständnis.