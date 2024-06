Nach Großbrand: Rösselmühle in Graz nun abgerissen

Neuer Name: „Rösselmühle an der Postgarage“

„Nach rund neun Monaten sind die Abbrucharbeiten abgeschlossen“, berichtet Birgit Leinich, Geschäftsführerin der RoMü GmbH. Sie soll im Auftrag der Eigentümerfamilie Polsterer und des Wohnbauträgers OSW das Areal entwickeln. Dafür wurde nun der Name „Rösselmühle an der Postgarage“ gefunden. Die Postgarage ist ein denkmalgeschütztes Veranstaltungsgebäude direkt angrenzend zur früheren Mühle.