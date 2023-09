Rösselmühle: Jetzt beginnen die Abbrucharbeiten

„Die Rösselmühle brennt!“ Diese Information verbreitete sich am 1. April in Windeseile in Graz, die Rauchwolke war im ganzen Stadtgebiet zu sehen. Beim fordernden Löscheinsatz geriet die Berufsfeuerwehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Später stellte sich heraus, dass drei Jugendliche Brandstiftung begangen hatten.