Thiem bei Olympia? „Nicht ganz unrealistisch“

„Ganz unrealistisch würde ich es nicht finden, wenn man sich so die Nachrichten von (Andy) Murray anschaut. Schauen wir, wie er sich die nächsten drei Wochen verhält“, meinte Melzer am Montag auf APA-Nachfrage. Nominiert sei Thiem selbstverständlich vom Verband geworden, dies ist auch eine Grundvoraussetzung für die Chance auf die spezielle Wildcard für frühere Major-Sieger oder Olympiasieger. „Nächsten Mittwoch ist die Nominierungs-Deadline, Mitte Wimbledon gibt es dann einen Cut“, weiß Melzer. Allerdings gehe auch er davon aus, dass Murray nicht nur in Wimbledon, sondern auch in Paris spielen will.