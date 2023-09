Marilyn Monroe warnte vor lüsternen Studiobossen

Monroe war „ihnen zu alt“

Die Britin hatte gerade in „The Girl In The Red Velvet Swing“ ihre erste große Hauptrolle bekommen und war allein in einer Bar in Hollywood. Dort sprach sie plötzlich eine „unscheinbaren Blondine“ an: „Sie sagte im traurigen Tonfall ‚Eigentlich sollte ich deine Hauptrolle spielen, doch ich war ihnen zu alt.‘ Plötzlich ist mir klar geworden, dass diese blasse Frau vor mir die berühmte Marilyn Monroe war.“