Verzicht auf Olympia: Lionel Messi spürt das Alter

Copa America wird zum Heimspiel

Derzeit bereitet sich Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft in den USA auf die Titelverteidigung bei der Copa America vor. Im Eröffnungsspiel am kommenden Donnerstag trifft der Weltmeister in Atlanta auf die von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch trainierten Kanadier. Das olympische Fußballturnier beginnt am 24. Juli.