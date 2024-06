„Extremer Ausnahmezustand“ für Familien und Helfer

Notfalltelefon wurde aktiviert

Einige Tage lang werden die Betroffenen vom KIT betreut, danach werden sie an andere Hilfsnetzwerke übergeben. Und auch für die Einsatzkräfte in so einer Situation brauche es danach oft noch „Stressmanagement“, wie Forster berichtet. Auch am Tag nach der Tragödie von St. Marein bei Graz war das Kriseninterventionsteam übrigens mit acht Personen (sie alle sind Freiwillige) vor Ort: „Aktuell ist aber auch das KIT-Notfalltelefon freigeschaltet, bei dem sich alle Betroffenen, die akut Hilfe brauchen, gerne melden können“, sagt Forster.