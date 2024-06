Downhill-Ass Höll zeigt sich wieder schlagbar

Nach Leogang ist vor Val di Sole. Der Mountainbike-Tross ist nach dem Stopp in Salzburg bereits wieder weitergezogen und konkurriert in Italien. Als große Favoritin steht auch dort Valentina Höll (YT Mob) am Start. Die 22-Jährige hat in ihrer Heimat den Vorsprung im Gesamtweltcup deutlich ausgebaut. Die Dominanz von Leogang, wo sie das ganze Wochenende wie eine Maschine agierte und jede Wertung gewann, zeigt sie in Val di Sole nicht so stark. In der Qualifikation landete sie auf dem vierten Platz. Im Semifinale am Nachmittag wurde sie Dritte.