Abfalltransport geht langfristig auf Schiene

Es sind 112.000 Tonnen, die in einer Sortieranlage in Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden nur 300 Meter von einem Siedlungsgebiet pro Jahr verarbeitet werden sollen. Viel mehr war den Bürgern vom Projekt auch nicht bekannt, selbst Bürgermeister René Klimes wurde in die Vorplanungen nicht eingebunden, da es knapp außerhalb der Gemeindegrenze liegt.