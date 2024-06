„Alles vorbei“: Schäfers Kinderwunsch ist geplatzt

„Größter Wunsch“ des Models bleibt unerfüllt

Eigentlich wollte sich Micaela Schäfer mit 40 Jahren ihre Eizellen einfrieren lassen. Ihr Ziel ist es nämlich in zehn Jahren Kinder bekommen, für das Model das optimale Alter, um Mutter zu sein. Doch bislang haben weder Hochzeit noch Kinder einen Platz in ihrem Lebensstil gefunden. Aber nun gab sie in der Reality-TV-Sendung „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zu, sie habe ihre Meinung geändert. Zu spät, wie sich jetzt aber herausstellte.