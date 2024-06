Zwei Gäste stürzten in Tod: Hotelier vor Gericht

Am Abend des 7. Juli saß in dem Linzer Hotel, das vor allem als Arbeiterunterkunft dient, eine Runde Männer bei mehreren Feierabendbieren zusammen. Zwischen zwei kam es zum Streit, ein dritter habe schlichten wollen und es kam auf dem Balkon eines Hotelzimmers zu einer Rangelei, berichtete ein Gerichtssprecher über den Unfallhergang. Ein Deutscher (33) und ein Pole (47) stießen dabei an das Geländer, worauf dieses ausriss. Beide stürzten aus dem zweiten Stock auf den Asphalt.