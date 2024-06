Violetter Baby-Boom! Abo für ungeborenes Enkerl

Für die zuständigen Mitarbeiter im Austria-Fanshop in der Generali-Arena ist es die stressigste Zeit des Jahres. Ein gutes Zeichen für Violett. Denn der tägliche Ansturm der Fans auf Saison-Abos und Mitgliedschaften reißt aktuell in Wien-Favoriten nicht ab. Nachdem bisher die bereits bestehenden Abo-Besitzer und Mitglieder an der Reihe waren, startet nun am Montag (12 Uhr) der freie Verkauf. Gemäß dem Slogan „Das leiwandste Austria-Abo aller Zeiten“ wurden etwa die Preise für die meisten Plätze auf Süd und Nord um 60 Euro gesenkt.