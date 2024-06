Polizeischutz für Habsburger beim 750-Jahre-Fest

„Es sind dreihundert Gäste aus Europa und ich freue mich jeden persönlich begrüßen zu dürfen“, so Habsburg zur „Krone“. Ein Insider steckte uns, dass wenn wirklich alle gekommen wären, die kommen hätten wollen, hätte man das Fest in die Stadthalle verlagern müssen. Wo die Cobra-Sicherheitskräfte noch mehr zu tun gehabt hätten, als im Palais. Das rührte nicht nur von daher, dass er zum Freundeskreis des Aktivisten Alexej Nawalny (†) zählte, sondern der Abend mutete wie ein Staatsempfang an.