Neue Details im Rätsel über Sisis Brautkleid

Ein bisher unbekanntes Gemälde, das in Tschechien aufgetaucht ist, könnte das Geheimnis um Sisis Hochzeitsrobe lüften. Das Porträt der Kaiserin in prunkvoller Ausstattung ist nun in der Kaiservilla Bad Ischl – einst Sommerresidenz des Kaiserpaares – zu sehen.