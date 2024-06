Immer mehr Dächer haben Photovoltaik-Anlagen

Allerdings muss die PV-Erzeugung bis 2030 von sieben auf elf Terawattstunden nochmals kräftig zulegen. Um das zu schaffen, gibt es einen neuen integrierten Plan. So müssten die Länder bei Bauordnung, Raumplanung etc. bessere Rahmenbedingungen schaffen und auch Investoren benötigen langfristige Grundlagen. Zentral sei weiters, dass ein neues Energiesystem auch Heizung, E-Mobilität, Netze und Speicher zusammen berücksichtige. Und um die an sich hohe Akzeptanz der Bevölkerung für weitere Solarflächen zu erhalten, soll eine Informationskampagne kommen.