Traumhafte Morgenstimmung im Mostviertel

Die Sonne blinzelt durch die Wolken und der Nebeldunst über Texing in Niederösterreich steigt langsam auf. Manchmal muss man einfach die Gunst der Stunde ergreifen, so wie Leserreporter Ronald H., der gerade auf dem Weg mit seinem Motorrad in die Arbeit war, als er im Rückspiegel diese traumhafte Morgenstimmung erblickt und zum Glück für uns festgehalten hat.