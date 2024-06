Flüchtlingsheim in NÖ erneut im Kreuzfeuer

Seit 25 Monaten stellen sich Christian Zeitz und Reinhard Fellner von der Initiative Soziales Österreich (ISÖ) in den Dienst der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge. In ihrem Heim am Campus Wienerwald in Unterdambach werden derzeit 170 Menschen betreut. In Summe waren es bisher rund 800 Personen. Die beiden Betreiber standen wochenlang in Verhandlungen mit dem Land für einen Vertrag als Vollversorgerheim.