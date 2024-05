LKH Hochsteiermark: Führungskräfte verlassen Haus

Stimmung könnte besser sein

Dies war im Sommer 2022. Inzwischen ist viel Wasser die Mur hinuntergeflossen, die Belastung für das verbliebene Personal am LKH Hochsteiermark – bestehend aus den Häusern in Bruck, Leoben und Mürzzuschlag – hat sich nach mehreren Reformversuchen dem Vernehmen nach nur mäßig gebessert: „Während in Leoben um OP-Slots förmlich gerangelt wird, fehlt für Bruck nach wie vor ein zukunftsorientiertes Konzept. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung innerhalb der Belegschaft“, fasst es ein Angestellter zusammen.