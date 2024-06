Zoo in Schönbrunn präsentiert sein eigenes EM-Team

„Im Tor spielt natürlich ein Krake. Mit acht Armen statt mit nur zwei wird es unmöglich, ein Tor zu erhalten. Also spielen wir sicher immer zu null“, meinte Prohaska. Damit gar kein Ball vors Tor gelangt, setzt der frühere ÖFB-Trainer in der Verteidigung auf die nächste „Fußball“-Größe. „Der Elefant verbreitet mit seiner Größe und Körpermasse Angst beim gegnerischen Team. Außerdem hat er sicher einen starken Schuss. Und zur Not kann er den Gegner mit seinem Rüssel einfach zur Seite schieben.“