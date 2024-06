Vorarlberg: Landbus-Fahrer zog Spur der Verwüstung

Gesundheitliche Probleme des Busfahrers dürften der Grund dafür gewesen sein, dass am Mittwochmorgen in Rankweil (Vorarlberg) ein Landbus völlig außer Kontrolle geriet. Dadurch entstanden zahlreiche Schäden an Hausmauer und einer Bushaltestelle. Passanten oder Fahrgäste wurden glücklicherweise nicht verletzt.