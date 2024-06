Freiwilligen Feuerwehren gebührt der größte Dank

4100 Feuerwehrmitglieder aus 204 Wehren aus dem ganzen Land standen seit Sonntag im Bezirk Oberwart im Einsatz. Unterstützt werden sie nach wie vor vom Bundesheer und den Mitarbeiter der Straßenbauämter im handwerklichen Dienst. Ihnen allen gilt in diesen Tagen die größte Hochachtung. Denn, auch wenn die tausenden Einsatzkräfte seit Tagen ihre Familien so gut, wie nicht gesehen haben, fast keinen Schlaf erwischen und an den Grenzen der körperlichen Belastung sind, ist Aufgeben keine Option, betont Alexander Flaschberger, Pressereferent des Bezirksfeuerwehrkommandos, stellvertretend für alle.