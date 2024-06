Landeshauptstadt erhält ersten selbstfahrenden Bus

„Bereits 2017 haben wir in Pörtschach mit dem autonomen Fahren begonnen, dieser Shuttle soll nun auch in Klagenfurt verwendet werden“, sagt Walter Prutej von SURAAA (Smart Urban Region Austria Alps Adriatic). „Der Unfall mit Sachschaden, der in Pörtschach passierte, kam beim Einparken vor. Das Parken in Klagenfurt wird künftig voll automatisiert ablaufen, dann kann das nicht mehr passieren.“