30.000 Glimmstängel hinter Kofferraum versteckt

Vier Stangen Zigaretten darf man innerhalb der EU in ein anderes Land mitnehmen – doch drei Bulgaren, die von Passauer Grenzpolizisten am Montag gegen 14.55 Uhr bei der temporären Grenzkontrollstelle Obernberg gestoppt wurden, hatten deutlich mehr „Tschick“ als erlaubt an Bord. In ihrem Audi mit deutscher Zulassung fanden die Beamten im Kofferraum hinter der Abdeckung verbaut rund 150 Stangen bulgarische Zigaretten, also mehr als 30.000 Glimmstängel. Ein Bulgare (41) gestand. Er wird wegen Verstoß gegen die Abgabenordnung angezeigt, bekommt auch eine Zollstrafe.