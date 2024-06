25 Quereinsteiger für Wiens Volksschulen

Durch den Familienzuzug nimmt der Lehrermangel noch einmal an Fahrt auf. Umso wichtiger sind Quereinsteiger. Zurzeit unterstützt die Stadt „Teach For Austria“ bei dem Aufbau des neues Programms für die Primarstufe mit Förderungen in der Höhe von rund 120.000 Euro. Seit 12 Jahren ist die Bildungsinitiative erfolgreich an Wiener Mittelschulen und in Kindergärten im Einsatz. Mit der Volksschule wird ab dem Schuljahr 2024/25 eine Lücke geschlossen. In den ersten beiden Jahren ist der Einsatz von 25 Fellows Fellows in 20 Wiener Ganztagesvolksschulen mit einer hohen Dichte an Kindern aus sozialschwächeren Familien geplant. In Wien sind über 50 Prozent der Schulen dieser Kategorie zugeordnet.