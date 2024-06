Liz Hurley verführerisch in Badezimmer-Shooting

Ihre Haare fielen Elizabeth Hurley in schönen Locken über die Schultern. Ihren atemberaubenden Look rundete sie mit silbernen Heels und großen Statement-Armreifen ab. Hurleys Make-up Look bestach durch ein auffälliges Smokey Eye. In der Bildunterschrift schrieb sie: „Warum landen wir bei Partys immer in der Küche und bei Fotoshootings im Badezimmer????“